किर्गिस्तान में फंसे छात्रों की सहायता के लिए MP सरकार ने जारी किए हेल्पलाइन नम्बर

MP government issues helpline numbers to help students stranded in Kyrgyzstan : मध्यप्रदेश सरकार किर्गिस्तान में रहकर अध्ययन कर रहे छात्रों की सुरक्षा और उनके कुशलक्षेम के लिए सजग है। हाल ही में किर्गिस्तान में स्थानीय स्तर पर विवाद के कारण अशांति की स्थिति निर्मित हुई है। वर्तमान में किर्गिस्तान में मध्यप्रदेश के लगभग 1200 विद्यार्थी अध्ययनरत होकर हॉस्टलों में निवासरत हैं।