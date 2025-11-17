Biodata Maker

सिंहस्थ पर सरकार का बड़ा निर्णय, लैंड पुलिंग को निरस्त कर किसानों की भावना का किया सम्मान

भोपाल , सोमवार, 17 नवंबर 2025 (21:40 IST)
सिंहस्थ 2028 को लेकर जमीनों के अधिग्रहण से जुड़ा सिंहस्थ लैंड पुलिंग एक्ट को सरकार ने निरस्त कर दिया है। किसान संघ, भाजपा के पदाधिकारी और उज्जैन के जनप्रतिनिधिगण और जिला प्रशासन उज्जैन के साथ मुख्यमंत्री की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में सिंहस्थ के आयोजन को लेकर समग्र रूप से चर्चा की गई और सिंहस्थ का आयोजन दिव्य, भव्य और विश्वस्तरीय करने के लिये हर संभव प्रयास करने पर सहमति बनी।

साधु संतों, किसानो के हितों का व्यापक रूप से ध्यान रखा जायेगा. चर्चा के बाद सिंहस्थ लैंड पूलिंग को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने नगरीय प्रशासन विकास विभाग और जिला प्रशासन को आदेश जारी करने के निर्देश दिए।

बैठक में बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा,  किसान संघ की और से महेश चौधरी, कमल सिंह आँजना, अतुल माहेश्वरी, लक्ष्मी नारायण पटेल, भरत बैस, रमेश दांगी बीजेपी संगठन की और से बीजेपी नगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल, जिला महामंत्री कमलेश बैरवा, महामन्त्री जगदीश पांचाल और आनंद खींची उपस्थित रहे। किसान संघ द्वारा मुख्यमंत्री के निर्णय का स्वागत करते हुये आभार व्यक्त किया गया।

