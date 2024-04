MP पुलिस ने ली कांग्रेस विधायक के परिसरों की तलाशी ली, पार्टी ने लगाया उत्पीड़न का आरोप

MP Police searches the premises of Congress MLA: नकदी और शराब की जमाखोरी की शिकायत के बाद पुलिस और आबकारी (police and Excise) विभाग के कर्मियों ने मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा (मध्यप्रदेश) जिले में कांग्रेस के एक विधायक (MLA) के आवास और अन्य परिसरों की तलाशी ली, लेकिन ऐसी कोई बरामदगी नहीं हुई। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।