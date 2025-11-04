ओंकारेश्वर से उज्जैन जा रही बस खाई में गिरी, 3 की मौत

Bus Accident news : मध्यप्रदेश में इंदौर के पास स्थित भेरू घाट में ओंकारेश्वर से उज्जैन जा रही 35 यात्रियों से भरी एक बस के खाई में गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बताया जा रहा है कि हादसे के समय बस ड्राइवर नशे में था। चोरल से भेरूघाट चढ़ते समय एक मोड़ पर बस पलटकर खाई में गिर गई। आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।

पेड़ों की वजह से बस ज्यादा नीचे नहीं गई। यात्रियों को रस्सी की मदद से बाहर निकाला गया। घायलों को एंबुलैंस की मदद से महू और इंदौर के अस्पताल पहुंचाया गया। जहां देर रात 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि इंदौर और महू के बीच एक बस के पलटने के कारण हुए हादसे में तीन नागरिकों की मृत्यु अत्यंत पीड़ादायक है।





ईश्वर से दिवंगत की पुण्यात्माओं की शांति तथा घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना है।

