chhat puja

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ओंकारेश्वर से उज्जैन जा रही बस खाई में गिरी, 3 की मौत

इंदौर के पास स्थित भेरू घाट में हुआ दर्दनाक हादसा

Advertiesment
हमें फॉलो करें Madhya Pradesh bus accident

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

इंदौर , मंगलवार, 4 नवंबर 2025 (08:49 IST)
Bus Accident news : मध्यप्रदेश में इंदौर के पास स्थित भेरू घाट में ओंकारेश्वर से उज्जैन जा रही 35 यात्रियों से भरी एक बस के खाई में गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
 
बताया जा रहा है कि हादसे के समय बस ड्राइवर नशे में था। चोरल से भेरूघाट चढ़ते समय एक मोड़ पर बस पलटकर खाई में गिर गई। आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।
 
पेड़ों की वजह से बस ज्यादा नीचे नहीं गई। यात्रियों को रस्सी की मदद से बाहर निकाला गया। घायलों को एंबुलैंस की मदद से महू और इंदौर के अस्पताल पहुंचाया गया। जहां देर रात 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया।
 
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि इंदौर और महू के बीच एक बस के पलटने के कारण हुए हादसे में तीन नागरिकों की मृत्यु अत्यंत पीड़ादायक है।

उन्होंने कहा कि मृतकों के निकटतम परिजनों को मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से 2-2 लाख रुपए और घायलों का नि:शुल्क उपचार करने के निर्देश दिए हैं। ईश्वर से दिवंगत की पुण्यात्माओं की शांति तथा घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना है।
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

दिल्ली की हवा जहरीली, क्या है 12 इलाकों में प्रदूषण का हाल?

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels