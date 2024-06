MP के 2 शहरों में भड़की हिंसा, जमकर हुआ पथराव, पुलिस को भी बनाया निशाना

Violence case in two cities of Madhya Pradesh : बीती रात मध्‍य प्रदेश के 2 शहरों बुरहानपुर और जबलपुर में हिंसा भड़क गई। जिसके बाद तनाव फैल गया। बुरहानपुर में 2 पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई। उपद्रवियों ने पुलिस को भी निशाना बनाया। पुलिस ने 106 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं दूसरी ओर जबलपुर के ओमती इलाके में 2 लड़कों में आपस में हुआ विवाद बड़े उपद्रव की वजह बन गया। इस बीच 2 पक्ष आमने-सामने आ गए और जमकर पथराव हुआ।