Maharashtra : कांग्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए जारी की 48 उम्मीदवारों की लिस्ट

Congress releases first list of 48 candidates for the upcoming Maharashtra Assembly Elections 2024 : महाराष्ट्र विधानसभा के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। इसमें 48 उम्मीदवारों के नाम हैं। महाराष्ट्र में सभी 288 विधानसभा सीट के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी। कांग्रेस ने इस बीच झारखंड के लिए भी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी। इसमें 7 उम्मीदवारों के नाम हैं।