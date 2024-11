Maharashtra का मुख्यमंत्री चुनने में महायुति को आखिर क्यों हो रही है इतनी देरी

Who Will Be Maharashtra Chief Minister : महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस संबंध में असमंजस की स्थिति सोमवार को भी बनी रही। दो दिन पहले ही सत्तारूढ़ भाजपा नीत महायुति ने विधानसभा चुनाव में भारी जीत हासिल कर कांग्रेस नीत महाविकास आघाडी (एमवीए) के सत्ता हासिल करने के सपने को चकनाचूर कर दिया था। सूत्रों ने बताया कि महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन में शिवसेना के इस बात पर जोर देने के कारण विलंब हो रहा है कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बने रहें।