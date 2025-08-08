सपा नेता अबू आजमी ने किया महाराष्ट्र में मतदाता सूची में हेरफेर का दावा, ऑडिट की मांग

समाजवादी पार्टी (सपा) नेता अबू आजमी ने निर्वाचन आयोग पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रति पक्षपाती रवैया अपनाने की शुक्रवार को आलोचना की और महाराष्ट्र की मतदाता सूची में हेरफेर का आरोप लगाया। सपा की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख ने पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि पिछले साल चुनाव से 6 महीने पहले मानखुर्द-शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र में वैध मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े गए थे और फिर उन्हें हटाकर इसमें गैर-निवासियों के नाम दर्ज कर दिए गए।