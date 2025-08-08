Festival Posters

सपा नेता अबू आजमी ने किया महाराष्ट्र में मतदाता सूची में हेरफेर का दावा, ऑडिट की मांग

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , शुक्रवार, 8 अगस्त 2025 (16:18 IST)
Abu Azmi claims: समाजवादी पार्टी (सपा) नेता अबू आजमी ने निर्वाचन आयोग पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रति पक्षपाती रवैया अपनाने की शुक्रवार को आलोचना की और महाराष्ट्र की मतदाता सूची में हेरफेर का आरोप लगाया। सपा की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख ने पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि पिछले साल चुनाव से 6 महीने पहले मानखुर्द-शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र में वैध मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े गए थे और फिर उन्हें हटाकर इसमें गैर-निवासियों के नाम दर्ज कर दिए गए।ALSO READ: राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर चुनाव आयोग के हलफनामा का फंदा, क्या कानूनी कार्रवाई का करना पड़ेगा सामना?
 
विसंगतियों में शीघ्र सुधार की मांग की : उन्होंने मतदाता सूचियों का तत्काल 'ऑडिट' कराने के अलावा इसमें और अधिक विसंगतियों को रोकने के लिए शीघ्र सुधार की मांग की। महाराष्ट्र में 2024 के विधानसभा चुनाव के नतीजों का हवाला देते हुए आजमी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण और वरिष्ठ नेता बालासाहेब थोराट सहित कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की हार इसी हेरफेर के कारण हुई।ALSO READ: राहुल गांधी ने फोड़ा 'एटम बम', चुनाव आयोग पर लगाए सनसनीखेज आरोप

उन्होंने कहा कि लोगों को निर्वाचन आयोग की गलत कार्यप्रणाली के खिलाफ सड़कों पर उतरना होगा। आजमी ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की रक्षा के लिए जवाबदेही की आवश्यकता पर जोर दिया।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

