फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला, लाडकी बहिन लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य

महाराष्‍ट्र में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना के लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य

ladki bahin yojana : महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना के लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। इस प्रक्रिया पूरी करने के लिए 2 महीने का समय दिया गया है। जुलाई 2024 में शुरू की गई इस योजना के तहत 2.25 करोड़ महिलाओं को 1500 रुपए मिलते हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि योजना के सभी लाभार्थियों के लिए एक वेब पोर्टल पर ई-केवाईसी सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। उनसे अनुरोध है कि वे अगले दो महीनों में ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लें।

उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि यह प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक है और योजना में पारदर्शिता बनाए रखने तथा पात्र महिलाओं को नियमित लाभ सुनिश्चित करने के लिए सभी को इसे पूरा करना चाहिए। यह प्रक्रिया भविष्य में अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी उपयोगी होगी।

गौरतलब है कि महाराष्‍ट्र की फडणवीस सरकार मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना के माध्यम से 21 से 65 आयु वर्ग की उन महिलाओं को 1,500 रुपए की मासिक सहायता प्रदान करती है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं है।

