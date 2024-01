Kite Craft Easy: बाज़ार नहीं अब घर पर ही बनाएं पतंग

अब बाज़ार से पतंग का मोल भाव करना छोड़ें और शुरू हो जाएं अपने पसंद की पतंग बनाने के लिए (DIY Kite)। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर बैठे सिर्फ कुछ सामग्री से पतंग बना सकते हैं। इस पतंग को बनाने के लिए आपको सिर्फ कुछ सामग्री और अपनी क्रिएटिविटी की ज़रूरत होगी। तो आइए शुरू करते हैं (how to make kite step by step)...