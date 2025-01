मकर संक्रांति 2025 : पतंगबाजी के लिए घर पर इस तरह बनाएं रंग-बिरंगी Trendy DIY पतंगें

How to Make Kite at Home : मकर संक्रांति का त्यौहार भारत के हर कोने में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन पतंग उड़ाने की परंपरा बहुत ही खास होती है, जो सभी को उत्साह और उमंग से भर देती है। बाजार में कई तरह की रंग-बिरंगी पतंगें उपलब्ध होती हैं, लेकिन अगर आप इस बार मकर संक्रांति पर खुद अपनी पतंग बनाने की सोच रहे हैं, तो यह न केवल मजेदार होगा, बल्कि आपको एक खास आत्मसंतोष भी देगा। घर पर पतंग बनाना बहुत आसान है और इसे आप अपने परिवार या बच्चों के साथ मिलकर कर सकते हैं। आइए जानें कि घर पर कैसे आसानी से पतंग बनाई जा सकती है।