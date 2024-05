अगर आपका बच्चा भी मोबाइल में घुसा रहता है तो ये हैं उपाय

How to distract child from mobile: आजकल के सुविधाजनक माहोल में बच्चों को संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। छोटे-छोटे बच्चों को स्मार्टफोन यूज करने की लत लग जाती है। हालत यहां तक ख़राब हो जाती है कि कुछ बच्चे फोन के बिना खाना भी नहीं खाते हैं। वहीं कुछ बच्चों को टीवी देखने की आदत पड़ जाती है, जो उनकी आंखों को ही नहीं बल्कि मानसिक व अन्य शारीरिक स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव डालता है। गेजेट्स के ज़्यादा इस्तेमाल के कारण बच्चे वर्चुअल लाइफ जीने लग जाते हैं । बच्चों को फिजिकली फिट रखने के लिए उन्हें प्रैक्टिकल और स्किल्ड बनाना जरूरी है। घर पर कुछ कामों की ट्रेंनिंग देकर बच्चे को प्रैक्टिकल बनाया जा सकता है। इस लेख में हम आपको ऐसी ही काम बताने वाले हैं, जो बच्चे को प्रैक्टिकल बनाने में मदद करते हैं:





पालतू जानवर को खाना खिलाना:

कई घरों में पेट्स पाले जाते हैं। अगर आपके घर में पालतू जानवर हैं, तो रोज अपने बच्चों को उन्हें खाना खिलाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। पेट्स की देखरेख भी घरेलू काम का हिस्सा होता है। बच्चे को काम सिखाने के लिए उन्हें पालतू जानवरों से खाना खिलाने को कहें। ऐसा करने से बच्चों की मोटर स्किल्स भी बढ़ती हैं।





पौधों में पानी डालना

गार्डनिंग करना एक अच्छा काम होने के साथ-साथ प्रकृति के करीब भी ले जाता है और यह बच्चों को काफी पसंद भी आ सकता है। अगर आपका बच्चा फोन में ज्यादा घुसा रहता है, तो उसके लिए ऐसे काम थोड़े मजेदार हो सकते हैं, जो उसे प्रैक्टिकल बनाते हैं। बच्चों को\ घर में लगे पेड़-पौधों में डालने के लिए प्रोत्साहित करें।

ALSO READ: स्कूल जाने वाले बच्चों को सिखाएं ये सोशल स्किल्स गार्डनिंग करना एक अच्छा काम होने के साथ-साथ प्रकृति के करीब भी ले जाता है और यह बच्चों को काफी पसंद भी आ सकता है। अगर आपका बच्चा फोन में ज्यादा घुसा रहता है, तो उसके लिए ऐसे काम थोड़े मजेदार हो सकते हैं, जो उसे प्रैक्टिकल बनाते हैं। बच्चों को\ घर में लगे पेड़-पौधों में डालने के लिए प्रोत्साहित करें।



अपने कपड़े व्यवस्थित रखना

सारा दिन मोबाइल में गेम खेलने से एक नुकसान यह भी होता है कि बच्चे अपना काम भी नहीं कर पाते हैं, जो उनके जीवन पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए उन्हें अपने सामान को संभालना सिखा दें ताकि बच्चे को आगे जाकर भी किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।





परिवार के लिए खाना लगाना:

जब परिवार के सभी सदस्य साथ खाना खाने बैठें तो बच्चों को टेबल पर खाना लगाने का काम दिया जा सकता है। ऐसा करके बच्चे को अच्छे संस्कार मिलने के साथ-साथ उसे बुरी आदतें लगने का खतरा भी कम हो जाता है। इसलिए जब भी सही समय हो तो उसे सबके लिए खाना लगाने की आदत जरूर डालें।





घर की सफाई

बच्चों को फोन की आदत ना लगे इसलिए उन्हें व्यस्त रखना ज़रूरी है। बच्चों को घर की सफाई की आदत डालें, जिससे उनका घर के काम में ध्यान होने के साथ-साथ साफ-सफाई रखने में भी उसकी रुचि बढ़ेगी। खुद के कमरे की सफाई के साथ उन्हें घर को व्यवस्थित रखना भी सिखाएं।