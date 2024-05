गर्मियों में बेबी को बुखार होने पर इस तरह करें उसकी देखभाल, जल्दी मिलेगी राहत

How To Reduce Fever In Baby: छोटे बच्चों की इम्यूनिटी पॉवर कम होती है। इसलिए मौसम बदलते ही शिशु बीमार होने लगते हैं। एक साल की उम्र से लेकर तीन साल की उम्र तक शिशु को विशेष देख रेख की ज़रुरत होती है। इस दौरान शिशु का शरीर बढ़ रहा होता है, इसलिए कोई भी बदलाव आते ही शिशु के शरीर पर पहले असर पड़ता है।

गर्मी में शिशु को बुखार होने पर क्या करना चाहिए- How to take care of baby in fever



बच्चों को हाइड्रेटेड रखें- Keep them hydrated

गर्मियों में बुखार का एक कारण डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। शिशु को हम कम पानी और फॉर्मूला मिल्क देते हैं। ऐसे में शिशु को बुखार चढ़ सकता है। इसलिए गर्मियों के दौरान शिशु को हाइड्रेट रखें। उन्हें बीच-बीच में पानी देते रहें। साथ ही, फॉर्मूला मिल्क और ब्रेस्ट मिल्क भी दें।