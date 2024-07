Swollen Feet During Pregnancy: प्रेग्नेंसी के 9 महीनों के दौरान महिलाएं कई तरह के शारीरिक और मानसिक बदलावों से गुजरती हैं। इस दौरान शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाव होते हैं जिनके कारण कई तरह की शारीरिक और मानसिक इशुज़ एक साथ सामने आते हैं। प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं को आम तौर पर उल्टी, सिर में दर्द, स्किन प्रॉब्लम जैसी समस्याएं होती हैं। प्रेग्नेंसी के दौरान शरीर का वजन भी बढ़ता है।





प्रेग्नेंसी के दौरान क्यों आती है पैरों में सूजन? – Causes Of Swollen Feet During Pregnancy

स्वास्थ विशेषज्ञों के अनुसार गर्भावस्था में पैरों में सूजन आना एक आम बात है। इसका मुख्य कारण इस दौरान महिला के शरीर में अतिरिक्त तरल और रक्त का जमा होना है। यह अतिरिक्त रक्त और तरल पदार्थ महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे की जरूरतों की पूर्ति के लिए होता है। इसके कारण न केवल प्रेग्नेंसी के दौरान पैरों, बल्कि हाथों और शरीर के अन्य अंगों पर भी सूजन दिखाई दे सकती है।





इसके अलावा, ज्यादा देर तक बैठे रहने, बहुत ज्यादा कैफीन और नमक का सेवन करने के कारण भी पैरों में सूजन आ सकती है। देर तक पैर लटकाकर बैठने से भी पैरों में दर्द भी होने लगता है। हालांकि, यह एक अस्थायी समस्या होती है, जो डिलीवरी के कुछ दिनों बाद खुद ब खुद समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर डिलीवरी के बाद भी यह समस्या बनी रहती है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए।





प्रेग्नेंसी के दौरान पैरों की सूजन से राहत पाने के घरेलू उपाय – Home Remedies For Swollen Feet During Pregnancy

सोते समय पैरों के नीचे तकिया लगाएं

प्रेग्नेंसी के दौरान पैरों के नीचे तकिया लगाकर सोना चाहिए। ऐसा करने से पैरों की सूजन में आराम मिलता है। रोज इस तरह सोने से आपको सूजन से काफी आराम मिल सकता है।





पोटैशियम रिच food खाएं

प्रेग्नेंसी के दौरान शरीर में पोटैशियम की मात्रा कम होने से पैरों में सूजन की हो सकती है। पोटैशियम की कमी के कारण ब्लड प्रेशर और वॉटर रिटेंशन की समस्या भी हो सकती है। इनसे बचने के लिए पोटैशियम रिच फूड्स जिसमें आलू, केला, अनार, पिस्ता आदि शामिल हैं का भरपूर सेवन करना चाहिए।





पानी पिएं

शरीर में किसी भी तरह की सूजन की रोकथाम के लिए खुद को हाइड्रेट बनाए रखें। गर्भावस्था के दौरान कम से कम 3-4 लीटर पानी प्रतिदिन पीने कई सलाह दी जाती है।





मालिश करें

प्रेग्नेंसी के समय पैरों की सूजन से राहत पाने के लिए मालिश करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। मालिश के लिए आप सरसों का तेल, नारियल तेल या जैतून के तेल का इस्तेमाल कर सकती हैं। दिन में 2 से 3 बार मालिश करने से जल्द राहत मिलती है। रात को सोते समय भी मालिश कर सकते हैं।





अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।