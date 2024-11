स्तनपान के दौरान महिलाओं का ब्रा पहनना सही है या नहीं? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट

Is It Safe To Wear Bra While Breastfeeding : स्तनपान एक माँ और बच्चे के बीच गहरा जुड़ाव स्थापित करने की प्रक्रिया है। इस दौरान माताओं के मन में कई सवाल होते हैं, जिनमें से एक यह है कि क्या स्तनपान के समय ब्रा पहनना सही है? इस लेख में हम जानेंगे कि विशेषज्ञ इस विषय पर क्या सलाह देते हैं।





स्तनपान के दौरान ब्रा पहनने के फायदे

सपोर्ट मिलता है:

स्तनपान के दौरान स्तनों का आकार और वजन बदलता है। ब्रा पहनने से स्तनों को उचित सपोर्ट मिलता है, जिससे पीठ और कंधों पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता।





लीकेज से बचाव:

स्तनपान के समय कई माताओं को दूध का लीकेज होने की समस्या होती है। सही नर्सिंग ब्रा पहनने से पैड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे कपड़े गंदे होने से बचते हैं।





आरामदायक अनुभव:

विशेष रूप से डिज़ाइन की गई नर्सिंग ब्रा पहनने से माँ को दिनभर आरामदायक अनुभव होता है और बच्चे को स्तनपान करवाना भी आसान हो जाता है।





स्तनपान के दौरान सावधानी से करें ब्रा का चयन

साइज़ का चयन:

अगर ब्रा का साइज़ या फिट सही नहीं है, तो यह स्तनों में जकड़न, दर्द और संक्रमण का कारण बन सकती है।







स्तनपान के लिए सही ब्रा का चुनाव कैसे करें?

नर्सिंग ब्रा चुनें:

नर्सिंग ब्रा में विशेष क्लिप्स होते हैं, जो स्तनपान के दौरान आसानी से खोले और बंद किए जा सकते हैं।





सही साइज़ का ध्यान रखें:

प्रेग्नेंसी और स्तनपान के दौरान स्तनों का आकार बदलता है। ब्रा का साइज़ ऐसा होना चाहिए, जो स्तनों को पूरी तरह सपोर्ट करे लेकिन टाइट न हो।





आरामदायक सामग्री चुनें:

हाइपोएलर्जेनिक और ब्रेथेबल फैब्रिक वाली ब्रा चुनें ताकि त्वचा को कोई नुकसान न हो।

अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।