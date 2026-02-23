Google Pixel 10a के लॉन्च होते ही Pixel 9a की कीमतों में भारी गिरावट, अब बेहद कम दाम में खरीदने का मौका

, सोमवार, 23 फ़रवरी 2026 (16:05 IST)

Google Pixel 10a के बाजार में आते ही Google Pixel 9a की सेल ने रफ्तार पकड़ ली है। भारी डिस्काउंट के चलते यह मिड-रेंज स्मार्टफोन अब और भी किफायती हो गया है। 8GB RAM + 256GB वेरिएंट, जो मूल रूप से 49,999 रुपए में लॉन्च हुआ था, अब Amazon, Flipkart और Croma जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स पर काफी कम कीमत में उपलब्ध है।

गूगल अपने नए मॉडल के लिए स्टॉक क्लियर कर रहा है, जिससे ग्राहकों को शक्तिशाली AI फीचर्स वाला फोन बजट में खरीदने का सुनहरा मौका मिल रहा है। आप इस डील का लाभ कैसे उठा सकते हैं।

कीमतों का पूरा गणित: कहां मिल रहा है सबसे सस्ता? Pixel 10a की एंट्री के बाद रिटेलर्स ने Pixel 9a की कीमतों में आक्रामक कटौती की है:

Croma : यहाँ फोन की कीमत गिरकर 39,999 रुपये हो गई है, और बैंक ऑफर्स के साथ इसे 36,999 रुपये तक में खरीदा जा सकता है।

Amazon: यहाँ रंग (Obsidian या Porcelain) के आधार पर यह 38,690 से 39,410 रुपये के बीच लिस्टेड है। Flipkart : यहाँ यह 39,999 रुपये में उपलब्ध है, साथ ही नो-कॉस्ट EMI और एक्सचेंज डील के जरिए अतिरिक्त बचत की जा सकती है।

विभिन्न ऑफर्स को मिलाकर इस फोन की प्रभावी कीमत अक्सर 37,000 से 39,000 रुपए के बीच बैठती है।

क्यों खरीदें Pixel 9a? Pixel 9a की यह सेल जबरदस्त वैल्यू दे रही है क्योंकि इस फोन के कई स्पेसिफिकेशन नए Pixel 10a के समान ही हैं, जिसमें शक्तिशाली Tensor G4 चिप भी शामिल है। यानी आप नई लॉन्चिंग की पूरी कीमत चुकाए बिना फ्लैगशिप फीचर्स का मजा ले सकते हैं।

प्रमुख स्पेसिफिकेशन्स जो आज भी हैं दमदार: प्रोसेसर: Google Tensor G4 चिपसेट, जो मल्टीटास्किंग और गेमिंग के लिए बेहतरीन है।

डिस्प्ले: 6.3-इंच OLED (120Hz रिफ्रेश रेट) – जीवंत रंग और स्मूथ स्क्रॉलिंग। कैमरा: 48MP मुख्य + 13MP अल्ट्रावाइड रियर कैमरा और शानदार सेल्फी के लिए 13MP फ्रंट कैमरा।

बैटरी: 5,100mAh, जो आसानी से एक दिन से ज्यादा चलती है। सॉफ्टवेयर: क्लीन एंड्रॉइड अनुभव और Gemini AI जैसे फीचर्स के साथ नियमित 'पिक्सेल ड्रॉप्स' अपडेट।

अपडेट: 7 साल के सुरक्षा अपडेट का वादा। Edited by : Sudhir Sharma