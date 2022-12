Infinix Zero 20 : 15,999 की कीमत में 60MP सेल्फी कैमरा, शानदार डिस्प्ले और 8GB रैम भी, इनफिनिक्स की जीरो सीरीज हुई लॉन्च

Infinix Zero 20 launched in India : स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी इंफिनिक्स ने जीरो सीरीज को लॉन्च कर दिया है। इसी सीरीज में जीरो 20 स्मार्टफोन भी लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 15999 रुपए है। Infinix Zero 20 के फीचर्स की बात की जाए तो स्मार्टफोन में 60MP selfie snapper दिया गया है। इसके साथ ही 200 एमपी कैमरा वाला जीरा अल्ट्रा 5 जी भी लॉन्च किया गया है।