Micromax की धमाकेदार वापसी, लांच किए 2 सस्ते स्मार्टफोन, जानिए फीचर्स

Micromax ने मोबाइल बाजार में वापसी करते हुए Micromax In Note 1 और Micromax In 1B को लांच कर दिया है। कीमत की बात करें तो Micromax In Note 1 की कीमत 10,999 रुपए से शुरू होती है। यह दाम 4 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट का है। फोन के 4 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज मॉडल की कीमत 12,499 रुपए है।