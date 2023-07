Nothing Phone (2) को लेकर बड़ा खुलासा, स्मार्टफोन में होगा वर्टिकल डुअल कैमरा सेटअप, जानिए क्या होंगे फीचर्स

Nothing Phone (2) : नथिंग के अपकमिंग स्‍मार्टफोन Nothing Phone (2) अगले हफ्ते भारत में लॉन्च हो सकता है। इसके फीचर्स को लेकर कई तरह की खबरें सामने आई हैं। ताजा खुलासा इसके कैमरा सेटअप को लेकर। लीक फीचर्स में बताया जा रहा है कि वर्टिकल डुअल कैमरा सेटअप होगा।

Nothing Phone (2) को लेकर कंपनी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। अभी तक इसकी डिजाइन को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही थीं। Nothing Phone (2) में 4,700mAh की बैटरी दी जाएगी जो कि लंबे समय तक इस्तेमाल की जा सकती है

बताया जा रहा है कि इसमें पिछले स्मार्टफोन की तरह ड्‍यूल कैमरा सिस्टम दिया जा सकता है। हालांकि इसकी डिजाइन वायरल हुई है। वायरल डिजाइन में वर्टिकल कैमरा सेटअप दिखाई दे रहा है। Nothing Phone (2) को 11 जुलाई में भारत में लॉन्च किया जा सकता है। tipster द्वारा कई तरह की तस्वीरें शेयर की गई हैं।

Nothing Phone (2) में फ्लैट किनारे (एजेज) हैं और डुअल कैमरा सिस्‍टम के साथ डुअल एलईडी फ्लैश भी है। इसके मुकाबले Phone (1) सिंगल एलईडी फ्लैश था। स्मार्टफोन के फ्लिपकार्ट पर प्री-ऑर्डर शुरू हो गए हैं।

Nothing Phone (2) में 6.7 इंच की AMOLED डिस्प्ले होगा, जिसका रेजोल्यूशन FHD + और रिफ्रेश रेट 120Hz है। Nothing Phone (2) में Snapdragon 8 Plus Gen 1 चिपसेट दिया जाएगा जो कि पावरफुल परफॉर्मेंस प्रदान करेगा। गीकबेंच लिस्टिंग में स्मार्टफोन में 12GB RAM और एंड्रॉइड 13 पर काम करने का सुझाव मिला था।