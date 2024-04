Where to visit in summer vacation: गर्मी की छुट्टियों में घूमने के लिए भारत में हजारों जगहें हैं। लोग खासकर उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू और कश्मीर जाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी देश में कई ठंडे स्थान हैं। इस बार जाएं गर्मी की छुट्टियों में इन 5 पहाड़ों पर करें मजा, सुकून और शांति के साथ आत्मा हो जाएगी प्रसन्न।