जनता कर्फ्यू और इंदौर की जनता : क्या से क्या हो गया...ये अति उत्साह में...

तुम मूर्खों ने उसे सच कर दिखाया कि तुम न केवल एबले हो वरन महा मुर्ख भी हो।

अंग्रेजी लेखक अलेक्जेंडर पोप ने सन 1711 में अपनी कविता में लिखा था- “fools rush in where angels fear to tread.” अर्थात् चलने के लिए जहां स्वर्ग दूतों के डर में मूर्खों की भीड़। जहां बुद्धिमान जाना नहीं चाहते वहां मूर्ख दौड़ कर जाते हैं और कल यही हुआ हमारे इंदौर में भी।