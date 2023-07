Good bye milan kundera : बावजूद इसके कि अलविदा हकीकत में कुछ नहीं होता

मैं ख़ुद को उन कुछ सुखी लोगों में शामिल कर सकता हूं जो निर्मल के सहारे विश्व साहित्य (विशेष रूप से चेक साहित्य) की कुछ थोड़ी-बहुत तफ़री कर लेते हैं। इसी चहलकदमी में मिलान कुंदेरा जैसे लेखक नसीब हो जाते हैं और उनकी The Unbearable Lightness of Being भी। अभी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन निर्मल जी के संदर्भ पर प्राण भी दिए जा सकते हैं।