#WATCH | Prime Minister Narendra Modi, UAE President Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Prime Minister of the Czech Republic Petr Fiala, Mozambique President Filipe Jacinto Nyusi, President of Timor-Leste José Ramos-Horta, Gujarat CM Bhupendra Patel, Gujarat Governor Acharya Devvrat at… pic.twitter.com/RH36shHTzT