असम में इस साल बाढ़ से 117 लोगों की मौत, पूर्वोत्तर में हुईं भूस्खलन की 196 घटनाएं

117 people died due to floods in Assam this year : सरकार ने बुधवार को संसद में कहा कि बाढ़ के कारण असम में पिछले 5 साल में कुल 880 लोगों की मौत हो गई जिनमें से 117 लोगों की मौत इस साल हुई है। वहीं इस साल अप्रैल-जुलाई के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में भूस्खलन की कुल 196 घटनाएं हुईं।