लॉरेंस-गोल्डी गिरोह से प्रेरित 18 वर्षीय युवक दिल्ली में गिरफ्तार

18 year old youth inspired by Lawrence-Goldie gang arrested in Delhi : दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-23 इलाके में 18 वर्षीय (18 year) एक युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से दो अवैध आग्नेयास्त्र और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए युवक की पहचान उत्तराखंड के प्रदीप सिंह (18) के रूप में की गई है। उसने 8वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, वे गैंगस्टर लॉरेंस-गोल्डी बराड़ गिरोह (gangster Lawrence-Goldie Brar) से प्रेरित था और उनके जैसा बनना चाहता था।