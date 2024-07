Budget 2024-25 : लोकसभा में बजट पर चर्चा के लिए 20 घंटे आवंटित, इन मुद्दों पर अपनी बात रख सकेंगे सदस्य

20 hours allotted for discussion on budget in Lok Sabha : लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति (BAC) ने सोमवार को केंद्रीय बजट के अलावा रेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, एमएसएमई और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालयों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने का निर्णय लिया। समिति में विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।