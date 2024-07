मुंबई में 24 घंटे में 200 मिमी बारिश, समुद्र में ऊंची लहरें उठने की चेतावनी

Heavy rain in many areas of Mumbai: मुंबई में कई स्थानों पर सोमवार को सुबह 8 बजे तक पिछले 24 घंटे में 200 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई, जिससे कल्याण और ठाकुर्ली स्टेशन के बीच व्यस्त समय के दौरान लोकल ट्रेन सेवाएं थोड़ी देर के लिए बाधित हुईं। सुबह छह बजे से सात बजे के बीच महज एक घंटे में कुछ इलाकों में 34 मिलीमीटर तक की बारिश दर्ज की गई।