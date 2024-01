दिल्ली में नववर्ष की पूर्व संध्या पर बिकी 24 लाख बोतल शराब

24 lakh bottles of liquor sold in Delhi : दिल्ली में नए साल (New Year) की पूर्व संध्या पर शराब की 24 लाख बोतलों (24 lakh bottles) की बिक्री दर्ज की गई, जो 2022 की इसी तारीख से लगभग 18 प्रतिशत अधिक है। आबकारी विभाग (Excise Department) के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 में 520 दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से 3,99,60,509 (3.99 करोड़) शराब की बोतलें बेची गईं। दिसंबर, 2023 में 635 दुकानों से 4,97,80,240 (4.97 करोड़) बोतलें बेची गईं।