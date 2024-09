Weather Update : तेलंगाना में भारी बारिश से अब तक 29 लोगों की मौत, राज्य के 29 जिले बाढ़ प्रभावित घोषित

29 people dead so far due to heavy rains in Telangana : तेलंगाना में हाल में हुई भारी बारिश और बाढ़ में 29 लोगों की मौत हो गई। 31 अगस्त से तीन सितंबर के बीच दर्ज की गई वर्षा के आधार पर राज्य के 33 में से 29 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित किया गया है। प्रभावित जिलों को राहत कार्य के लिए तीन-तीन करोड़ रुपए जारी किए जा रहे हैं।