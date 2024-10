झारखंड में भाजपा की पहली सूची में 66 उम्मीदवार, धनवार से बाबूलाल मरांडी, सरायकेला से चंपई सोरेन (संपूर्ण सूची)

66 candidates in BJP first list in Jharkhand: झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भाजपा ने उम्मीदवारों की घोषणा के मामले में इंडिया गठबंधन के मुकाबले बाजी मार ली है। भाजपा ने झारखंड की पहली सूची में 66 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा से भाजपा में आए पूर्व मुख्‍यमंत्री चंपई सोरेन को सरायकेला से उम्मीदवार बनाया हैं, जबकि दिग्गज भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी को धनवार सीट से उम्मीदवार बनाया गया है।