India has the highest number of cancer patients after America and China : एक अध्ययन में खुलासा हुआ है कि भारत में 2019 में कैंसर के 12 लाख नए मामले सामने आए, वहीं 9.3 लाख लोगों की कैंसर से मौत हो गई। इनमें से चीन में कैंसर के सर्वाधिक 48 लाख नए मामले सामने आए और 27 लाख लोगों की मौत हुई। जापान में कैंसर के लगभग 9 लाख नए मामले सामने आए और 4.4 लाख मौतें हुईं।