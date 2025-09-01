SCO शिखर सम्मेलन में जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम मोदी मिले तो उनके बीच काफी देर तक बातचीत हुई। दिलचस्प ये रहा कि जब पीएम मोदी और पुतिन बातें कर रहे थे, तो वहीं पर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ भी खड़े थे, उन्हें कोई पूछ तक नहीं रहा था। यहां तक कि इनमें से किसी ने उनकी ओर देखा तक नहीं। पुतिन के साथ मोदी के गले मिलने और गर्मजोशी से हाथ मिलाने के वीडियो सामने आ रहे हैं। वहीं जिनपिंग के साथ भी मोदी की बेहतरीन केमिस्ट्री दिख रही है, ऐसे में शाहबाज शरीफ की हालत टाइट नजर आ रही है। वे अलग थलग पडे नजर आ रहे हैं।