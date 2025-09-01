Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






मोदी- पुतिन के ठहाकों के बीच शहबाज शरीफ की हालत टाइट, कोई नहीं पूछ रहा

Advertiesment
हमें फॉलो करें Modi Putin

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, सोमवार, 1 सितम्बर 2025 (09:20 IST)
SCO शिखर सम्मेलन में जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम मोदी मिले तो उनके बीच काफी देर तक बातचीत हुई। दिलचस्प ये रहा कि जब पीएम मोदी और पुतिन बातें कर रहे थे, तो वहीं पर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ भी खड़े थे, उन्हें कोई पूछ तक नहीं रहा था। यहां तक कि इनमें से किसी ने उनकी ओर देखा तक नहीं। पुतिन के साथ मोदी के गले मिलने और गर्मजोशी से हाथ मिलाने के वीडियो सामने आ रहे हैं। वहीं जिनपिंग के साथ भी मोदी की बेहतरीन केमिस्ट्री दिख रही है, ऐसे में शाहबाज शरीफ की हालत टाइट नजर आ रही है। वे अलग थलग पडे नजर आ रहे हैं।

11:28 AM, 1st Sep
पहलगाम अटैक आतंक का घिनौना रूप, मोदी ने शाहबाज के सामने पाक को खूब लताड़ा : एससीओ सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना किसी लांग लपेट के आतंकवाद पर बात की है। उन्होंने करीब 9 बार आतंकवाद या टेरर शब्द का उपयोग किया। पीएम मोदी ने कहा कि पहलगाम का हमला मानवता पर हमला है। चीन के त्येनजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सम्मेलन के दूसरे दिन प्लेनरी सेशन हो रहा है। SCO राष्ट्रध्यक्षों की 25वीं बैठक के बाद साझा घोषणापत्र जारी किया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है और आतंक के खिलाफ भारत के सख्त रुख को दोहराया है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद पर दोहरा मापदंड किसी भी देश को स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि "सिक्योरिटी को लेकर कहा कि सुरक्षा शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है। लेकिन इसकी राह में आतंकवाद, अलगाववाद, अतिवाद बड़ी चुनौती है। आतंकवाद किसी देश की सुरक्षा ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए साझा चुनौती है। कोई भी देश इससे खुद को सुरक्षित नहीं समझ सकता। पीएम मोदी ने चीन में हो रहे SCO सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा- "भारत पिछले चार दशकों से आतंकवाद का दंश झेल रहा है। हाल ही में, हमने पहलगाम में आतंकवाद का सबसे बुरा रूप देखा। मैं उस मित्र देश के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जो दुःख की इस घड़ी में हमारे साथ खड़ा रहा।"

11:03 AM, 1st Sep
निर्मला सीतारमण के फर्जी वीडियो से 66 लाख की ठगी : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का फर्जी वीडियो चलाकर साइबर ठगी करने वाले गैंग के दो आरोपी  साइबर थाना देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। शनिवार रात को नोएडा से गिरफ्तार हुए आरोपियों ने देहरादून निवासी व्यक्ति को झांसे में लेकर 65 लाख रुपये की साइबर ठगी की। आरोपियों का विदेश में बैठकर साइबर ठगी करने वाले गैंग से कनेक्शन निकला है। एसएसपी एसटीएफ नवनीत सिंह भुल्लर के मुताबिक, मामले का खुलासा तब हुआ जब देहरादून के एक निवासी ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित ने बताया कि उन्होंने गूगल पर निवेश से जुड़ी जानकारी सर्च की। जहां फेसबुक पर ‘जूडाह मुराजिक’ नाम के पेज पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक फर्जी वीडियो चल रहा था। इसमें 21,000 रुपये निवेश पर 7 दिनों में 6.5 लाख रुपये कमाने का झांसा दिया गया था।

10:42 AM, 1st Sep
एससीओ सम्मेलन में भारत को बड़ी जीत, सदस्यों ने की पहलगाम हमले की निंदा : SCO Summit : एससीओ में भारत की सबसे बड़ी जीत मिली है। सदस्य देशों ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। सदस्य देशों ने मृतकों और घायलों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे हमलों के दोषियों, आयोजकों और प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। मोदी ने बताया SCO का मतलब। SCO को लेकर भारत की सोच 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। S- सिक्योरिटी, C- कनेक्टिविटी, O- अपोर्चुनिटी।
 

10:35 AM, 1st Sep
पीएम मोदी ने बताया SCO का मतलब : चीन के त्येनजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सम्मेलन के दूसरे दिन प्लेनरी सेशन हो रहा है। SCO राष्ट्रध्यक्षों की 25वीं बैठक के बाद साझा घोषणापत्र जारी किया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है और आतंक के खिलाफ भारत के सख्त रुख को दोहराया है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद पर दोहरा मापदंड किसी भी देश को स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। आइए जानते हैं कि पीएम मोदी अपने संबोधन में किन मुद्दों पर बात की है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 34 वर्षों से एससीओ को पूरे यूरेशिया को जोड़ने में अहम योगदान रहा है। भारत ने SCO के सक्रिय सदस्य देश के तौर पर सकारात्मक भूमिका निभाई है। SCO को लेकर भारत की सोच 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। S- सिक्योरिटी, C- कनेक्टिविटी, O- अपोर्चुनिटी।

09:46 AM, 1st Sep
मोदी- जिनपिंग की केमिस्ट्री पर क्या लिख रहा इंटरनेशनल मीडिया : चीन में मोदी, पुतिन और जिनपिंग की केमिस्ट्री के बाद पूरे इंटरनेशनल मीडिया में चीन और भारत के करीब आने के संकेत दिए हैं। मोदी और जिनपिंग की दोस्ती की बातें की जा रही हैं। ऐसे में ट्रंप टेंशन में बताए जा रहे हैं। दरअसल, चीन में मोदी, पुतिन और जिनपिंग की केमिस्ट्री को देखकर ट्रंप टेंशन में आ गए बल्कि मीडिया भी इनकी केमिस्ट्री का जबरदस्त बता रहा है। जानते हैं मोदी और जिनपिंग की मुलाकात को कैसे देख रहा है इंटरनेशनल मीडिया।

न्यूयॉर्क टाइम्स : पीएम मोदी और शी जिनपिंग की SCO समिट में मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों में नए सकारात्मक बदलाव का संकेत है। अमेरिका के टैरिफ और रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर बढ़ते दबाव के बीच भारत-चीन संबंधों में नरमी आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार चीन ने SCO मंच से अमेरिका के अकेले निर्णयकर्ता नहीं रहने का संदेश विश्व को दिया है।

अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच भारत और चीन में नजदीकियां बढ़ी हैं। दोनों ही देशों के साथ रूस के संबंध पहले से ही ठीक रहे हैं। ऐसे में SCO समिट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन दौरा बेहद महत्‍वपूर्ण साबित हुआ है। चीन के ऐतिहासिक शहर तियानजिन में पीएम मोदी और चीनी राष्‍ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बातचीत काफी सकारात्‍मक रही है। दुनियाभर के कई देश इसे काफी सकारात्‍मक नजरिये से देख रहे हैं। दोनों नेताओं की मुलाकात और बैठक के बाद इंटरनेशनल मीडिया ने जो लिखा है, उससे अमेरिका को मिर्ची लग सकती है। अमेरिकी मीडिया न्‍यूयॉर्क टाइम्‍स से लेकर सीएनएन और ब्रिटेन के मीडिया बीबीसी ने भारत और चीन की नजदीकियों को मौजूदा जियो-पॉलिटिकल परिदृश्‍य में बेहद महत्‍वपूर्ण बताया है।

09:43 AM, 1st Sep
मोदी-पुतिन की यह तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप ने देखी या नहीं: सोशल मीडिया में मोदी और पुतिन की गले मिलते हुए तस्वीर वायरल हो रही है। यह तस्वीर चीन में दोनों की मुलाकात के दौरान की है। बता दें कि चीन के तियानजिन में SCO समिट के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात और गले मिलने की तस्वीर सामने आई है। यह तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल है और कहा जा रहा है कि क्या ट्रंप ने यह तस्वीर देखी है। दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वार के बीच यह तस्वीर बेहद खास संदेश देती है। एससीओ की मीटिंग के लिए पीएम मोदी चीन में है। इस मुलाकात से आई तस्वीरों में दोनों नेता बेहद कंफर्टेबल दिख रहे हैं, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच भारत-रूस संबंधों की मजबूती का प्रतीक है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस तस्वीर को साझा करते हुए लिखा- पुतिन से मिलना हमेशा आनंददायक होता है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

NYT से CNN और BBC तक, मोदी- जिनपिंग की केमिस्ट्री पर क्या लिख रहा इंटरनेशनल मीडिया

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels