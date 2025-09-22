Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






H-1B VISA से लेकर टैरिफ और GST रिफॉर्म तक, जानिए सबकुछ एक क्लिक पर

Advertiesment
हमें फॉलो करें Live news in Hindi

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, सोमवार, 22 सितम्बर 2025 (09:43 IST)
आज से भारत में जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। कई घरेलू सामान, कारें, बाइक और इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर लोगों को राहत मिलेगी। वहीं आज H-1B VISA से लेकर टैरिफ तक को लेकर भारत और अमेरिका के बीच मीटिंग होने जा रही है। जानिए देश दुनिया की सारी खबरें एक क्लिक पर।

टैरिफ और H-1B वीजा : भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते पिछले कुछ महीनों से चर्चा में हैं। खासतौर पर टैरिफ और H-1B वीजा के जरिये भारत को जिस तरह का तनाव अमेरिका की ओर से झेलना पड़ रहा है, उसके बाद दोनों देशो के रिश्ते प्रभावित हुए हैं। इसी बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका पहुंचे हैं, जिससे उम्मीद है कि नए व्यापार समझौते पर बातचीत तेज हो रही है। 16 सितंबर को अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय की टीम भारत आई थी, जहां समझौते के कई पहलुओं पर चर्चा हुई। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के जाने के बाद तुरतं वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भारत के प्रतिनिधिमंडल के साथ अमेरिका दौरे पर हैं। यहां वे आज अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक से मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के लिए फायदेमंद व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने पर बातचीत करेंगे। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर भी अपने समकक्ष मार्को रुबियो से भारतीय समय के मुताबिक रात 8 बजे मुलाकात करने वाले हैं।

10:12 AM, 22nd Sep
24 घंटे में 4 देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी: ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर ने रविवार को लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से फिलिस्तीन को देश की मान्यता देने का ऐलान किया। पिछले 24 घंटे में ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फिलिस्तीन को औपचारिक तौर पर एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी। इससे फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों की संख्या अब करीब 150 हो गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा कि दो राष्ट्र समाधान ही शांति का रास्ता है। वहीं पुर्तगाल के विदेश मंत्री पाउलो रेंजेल ने कहा कि फिलिस्तीन को मान्यता देना ही स्थायी शांति का एकमात्र रास्ता है। इस कदम से इजराइल पर गाजा में मानवीय संकट कम करने का दबाव बढ़ा है। हालांकि,अमेरिका अब भी फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता नहीं देता है। वहीं, फ्रांस ने भी ऐलान किया है कि वह इस हफ्ते यूएन में फिलिस्तीन को मान्यता देने के पक्ष में वोट करेगा। ब्रिटिश पीएम ने वीडियो संदेश जारी कर फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान किया।

09:47 AM, 22nd Sep
भारत अमेरिका के बीच इन मुद्दों पर होगी बात : अमेरिका और भारत के बीच इस वक्त जो मुद्दे गर्म हैं, उनमें सबसे पहला टैरिफ का मुद्दा। भारत पर अमेरिका ने रूस से तेल व्यापार को लेकर 50 फीसदी टैरिफ लगा रखा है। इसकी वजह से दोनों देशों के बीच व्यापार प्रभावित हुआ है। भारत के कुछ सेक्टर्स पर तो इस टैरिफ का काफी बुरा असर हुआ है। ऐसे में कोशिश होगी कि इस मामले में दोनों देश मिलकर कुछ बीच का रास्ता निकाल पाएं। इसे लेकर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ बातचीत करेंगे। दूसरा मुद्दा ये है कि भारत-अमेरिका की ट्रेड डील पर बात आगे बढ़ पाए, जो टैरिफ वॉर की वजह से अटकी नजर आ रही थी। इसके अलावा तीसरा बड़ा मुद्दा अब H-1B VISA है, जो अमेरिका में काम करने वाले भारतीयों पर सीधा असर डाल रहा है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

आज से GST 2.0 लागू, जानिए क्या सस्ता हुआ, कहां, कितने रुपयों की होगी बचत?

सम्बंधित जानकारी

होम
नवरात्रि विशेष
Shorts
फोटो
Reels