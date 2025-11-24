स्मृति मंधाना-पलाश मुच्छल की शादी टली : भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर-फिल्ममेकर पलाश मुच्छल की शादी अनिश्चित काल के लिए टाल दी गई है। दरअसल, शादी से कुछ घंटे पहले स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना बीमार पड़ गए थे। दोनों रविवार (23 नवंबर) को शादी करने वाले थे, लेकिन बिना कोई नई तारीख तय किए शादी टाल दी गई है। स्मृति के मैनेजर तुहिन मिश्रा ने बताया कि क्रिकेटर के पिता श्रीनिवास मंधाना को रविवार सुबह नाश्ते के दौरान थोड़ी तबीयत खराब हुई। हालांकि, उन्होंने थोड़ी देर इंतजार किया कि शायद वह ठीक हो जाएं, लेकिन समय बीतने के साथ उनकी हालत और खराब होती गई। फिर कोई रिस्क न लेने का फैसला किया गया। इसके बाद एम्बुलेंस से उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। वह अभी ऑब्जर्वेशन में हैं। स्मृति अपने पिता के बहुत करीब हैं, इसलिए उन्होंने अपनी शादी तब तक के लिए टालने का फैसला किया है जब तक उनके पिता की सेहत नॉर्मल नहीं हो जाती। बताया जा रहा है कि इसी दौरान पलाश की यानी स्मृति के होने वाले पति की भी तबीयत खराब हो गई थी। उन्हें भी डॉक्टर को दिखाया गया है।