पेशावर में आतंकी अटैक, 2 धमाके, 3 हमलावर को मार गिराया

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, सोमवार, 24 नवंबर 2025 (09:49 IST)
पाकिस्तान के पेशावर में आतंकी अटैक : पाकिस्तान के पेशावर में आतंकी अटैक हुआ है। इसे एक बडा आतंकी हमला बताया जा रहा है। इस दौरान दो धमाके हुए हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सुरक्षाबलों ने जवाबी कार्रवाई में 3 हमलावरों को मार गिराया है। यह हमला पेशावर के अर्धसैनिक बल मुख्यालय के पास हुआ है। हमले में 5 लोगों के घायल होने की खबर है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जैसे ही फायरिंग की आवाज आई, पुलिस और सुरक्षा बल तुरंत मौके पर पहुंच गए और इलाके को घेर लिया। वहीं, पेशावर के कई लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि उन्होंने FC मुख्यालय की तरफ से बम धमाके जैसी तेज आवाज सुनाई दी है। फिलहाल सुरक्षा बढ़ा दी गई है और मामले की जांच चल रही है।  


11:38 AM, 24th Nov
शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी : पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार को अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। इस कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत, सीएम योगी समेत 7 हजार से ज्यादा लोग मौजूद होंगे। कार्यक्रम को देखते हुए अयोध्या नगरी अभेद्य किले में बदल गई है। बता दें कि 25 नवंबर को राम नगरी अयोध्या में होने वाले भव्य ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी है। राम की नगरी दुल्हन की तरह सजकर तैयार है। अयोध्या में 25 नवंबर को सात ध्वज फहराए जाएंगे। राम मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करेंगे और राम मंदिर के परकोटा के छह मंदिरों में भी ध्वज फहराए जाएंगे। इन मंदिरों में समारोह में मौजूद अन्य अतिथि ध्वजारोहण करेंगे। ये सभी ध्वज अहमदाबाद में तैयार किये गए हैं। राम मंदिर के शिखर पर फहराया जाने वाला ध्वज केसरिया रंग का है जिसकी लंबाई 22 फुट और चौड़ाई 11 फुट है। ध्वज में सूर्यदेव, कोविदार वृक्ष और ओम के चिन्ह बने है। ये ध्वज जमीन से 191 फुट ऊंचाई तक ले जाया जाएगा। राम मंदिर का शिखर 161 फिट ऊंचा है, उसके ऊपर ध्वज दंड है जिसपर ध्वज लहराया जाएगा। ध्वज को रस्सिस्यो के सहारे जमीन से 191 फुट ऊपर ले जाया जाएगा। रस्सी का वजन बहुत ज़्यादा है इसलिए रस्सियों को मशीन से जोड़ा गया है। वैसे ध्वजारोहण के लिए बटन की भी व्यवस्था की गई है। ध्वजारोहण के लिए सेना की भी मदद ली गई है।

10:45 AM, 24th Nov
मंत्री पंकजा मुंडे के PA अनंत गरजे गिरफ्तार : महाराष्ट्र की पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे के पीए अनंत गरजे को मुंबई की वर्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल, अनंत गरजे की पत्नी गौरी गरजे ने आत्महत्या की थी। पुलिस ने गरजे के खिलाफ सुसाइड के लिए उकसाने को लेकर मामला दर्ज किया है। अनंत गरजे की डॉक्टर पत्नी गौरी पालवे-गरजे (उम्र 28) ने शनिवार (22 नवंबर) शाम को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। गौरी पालवे-गरजे ने वर्ली के आदर्श नगर में 'महाराष्ट्र मल्टी यूनिट रेजिडेंशियल सोसाइटी' में अपने घर पर फांसी लगाकर सुसाइड की थी। अनंत गरजे और गौरी पालवे ने महज 10 महीने पहले ही शादी की थी। हालांकि, बाद में गौरी पालवे को पता चला कि अनंत गरजे का किसी अन्य महिला के साथ अनैतिक संबंध है। इस वजह से अनंत गरजे और गौरी पालवे के बीच झगड़ा होता रहता था।

10:36 AM, 24th Nov
स्मृति मंधाना-पलाश मुच्छल की शादी टली : भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर-फिल्ममेकर पलाश मुच्छल की शादी अनिश्चित काल के लिए टाल दी गई है। दरअसल, शादी से कुछ घंटे पहले स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना बीमार पड़ गए थे। दोनों रविवार (23 नवंबर) को शादी करने वाले थे, लेकिन बिना कोई नई तारीख तय किए शादी टाल दी गई है। स्मृति के मैनेजर तुहिन मिश्रा ने बताया कि क्रिकेटर के पिता श्रीनिवास मंधाना को रविवार सुबह नाश्ते के दौरान थोड़ी तबीयत खराब हुई। हालांकि, उन्होंने थोड़ी देर इंतजार किया कि शायद वह ठीक हो जाएं, लेकिन समय बीतने के साथ उनकी हालत और खराब होती गई। फिर कोई रिस्क न लेने का फैसला किया गया। इसके बाद एम्बुलेंस से उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। वह अभी ऑब्जर्वेशन में हैं। स्मृति अपने पिता के बहुत करीब हैं, इसलिए उन्होंने अपनी शादी तब तक के लिए टालने का फैसला किया है जब तक उनके पिता की सेहत नॉर्मल नहीं हो जाती। बताया जा रहा है कि इसी दौरान पलाश की यानी स्मृति के होने वाले पति की भी तबीयत खराब हो गई थी। उन्हें भी डॉक्टर को दिखाया गया है।

10:09 AM, 24th Nov
जस्टिस सूर्यकांत ने ली शपथ : भारत के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत सोमवार (24 नवंबर) को देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में शपथ ली। वह जस्टिस बी.आर. गवई की जगह लेंगे और उनका कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई अहम और दूरगामी प्रभाव वाले फैसले दिए हैं। हरियाणा के हिसार में 10 फरवरी 1962 को जन्मे जस्टिस सूर्यकांत बेहद साधारण परिवार से निकलकर देश की सर्वोच्च अदालत के शीर्ष पद तक पहुंचे हैं। उन्होंने शुरुआती वकालत हिसार में की और बाद में पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस जारी रखी. साल 2018 में उन्हें हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था।
 

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

अगला लेख

स्मृति मंधाना-पलाश मुच्छल की शादी टली, क्या हैं ये दो बड़ी वजह?
