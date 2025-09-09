Festival Posters

उपराष्‍ट्रपति चुनाव में मतदान का उत्साह, दिग्गजों ने डाले वोट

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , मंगलवार, 9 सितम्बर 2025 (11:58 IST)
Latest News Today Live Updates in Hindi : उपराष्‍ट्रपति चुनाव के लिए आज सुबह 10 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। इस चुनाव में एनडीए के सीपी राधाकृष्‍णन और विपक्ष के बी सुदर्शन रेड्‍डी के बीच सीधा मुकाबला है। पीएम मोदी ने सबसे पहले मतदान किया। पल पल की जानकारी...


11:58 AM, 9th Sep
-केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान करने संसद भवन पहुंचे।
-कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और सोनिया गांधी ने भी डाला वोट।
-केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, NDA चुनाव जीतेगी।
-कांग्रेस सांसद शशि थरूर उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान करने संसद भवन पहुंचे।
-लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान किया।
-कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान करने संसद भवन पहुंचीं।

11:20 AM, 9th Sep
11:08 AM, 9th Sep
पीएम मोदी के बाद राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मतदान किया। ALSO READ: उपराष्‍ट्रपति चुनाव में सबसे पहले पीएम मोदी ने डाला वोट, इन दिग्गजों ने भी किया मतदान

10:11 AM, 9th Sep
उपराष्‍ट्रपति चुनाव के लिए शुरू हुआ मतदान, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाला वोट पीएम मोदी के बाद राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने किया मतदान।

08:43 AM, 9th Sep
-एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन लोधी रोड स्थित राम मंदिर पहुंचे।
-उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 पर भाजपा नेता रामभाई मोकारिया ने कहा कि उम्मीदे बहुत बड़ी है हमारे उम्मीदवार जीत जाएंगे। बैलेट पेपर में वह नंबर दो पर हैं, सी.पी. राधाकृष्णन 100% जीतेंगे। 10 बजे का समय है फिर हम वोटिंग करेंगे। हम सब भारी बहुमत से उन्हें जीताएंगे। विपक्ष दल के लोग का कुछ होने वाला नहीं है।
-अकाली दल, बीजेडी और बीआरएस ने वोटिंग से दूरी बनाई।

08:40 AM, 9th Sep
दिल्ली में पंजाबी बस्ती में सब्जी मंडी के पास बड़ा हादसा, 4 मंजिला इमारत गिरने से हड़कंप। मलबे से 14 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।

07:39 AM, 9th Sep
-पीएम मोदी विशेष विमान से करीब 1:20 बजे हिमाचल प्रदेश के गगल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। करीब डेढ़ बजे एयरपोर्ट पर ही पीएम मुख्यमंत्री सुक्खू समेत अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और राज्य में हुए नुकसान की समीक्षा करेंगे। उसके बाद पीएम आपदा प्रभावित चंबा, मंडी और कुल्लू का हवाई निरीक्षण करेंगे।

-प्रधानमंत्री दोपहर करीब तीन बजे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। हवाई सर्वेक्षण के बाद पीएम शाम लगभग सवार चार बजे गुरदासपुर पहुंचेंगे। 

07:39 AM, 9th Sep
देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। इसका फैसला आज हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मंगलवार को तय करेंगे कि सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी में से देश का अगला उप राष्ट्रपति चुना जाएगा। राधाकृष्णन सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के उम्मीदवार हैं। इनका सीधा मुकाबला विपक्ष के संयुक्त प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी से है। इस बार दोनों उम्मीदवार दक्षिण भारत से हैं। राधाकृष्णन तमिलनाडु से जबकि रेड्डी तेलंगाना से हैं। ALSO READ: VP Polls 2025 : राधाकृष्णन या बी सुदर्शन रेड्डी, कौन होंगे देश के अगले उपराष्ट्रपति, चुनाव आज

07:38 AM, 9th Sep
नेपाल की ओला सरकार ने हिंसक प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया साइट्स फेसबुक, यूट्यूब, एक्स और इंस्टाग्राम से प्रतिबंध हटाया। गृहमंत्री ने भी दिया इस्तीफा। हिंसा में गई थी 21 लोगों की जान। 

