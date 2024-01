'मैं भी केजरीवाल' अभियान को लेकर AAP ने किया यह दावा...

Aam Aadmi Party's claim regarding Me too Kejriwal campaign : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने सोमवार को दावा किया कि 'मैं भी केजरीवाल' हस्ताक्षर अभियान के तहत राजधानी के 23 लाख से अधिक घरों से संपर्क किया गया और अधिकतर लोगों की राय है कि अगर अरविंद केजरीवाल को भाजपा की साजिश के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देना चाहिए।