Haryana Assembly Elections : आम आदमी पार्टी की पहली सूची जारी, चुनावी मैदान में उतारे 20 उम्मीदवार

Aam Aadmi Party's first list of candidates for assembly elections released : आम आदमी पार्टी (AAP) ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 20 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची सोमवार को जारी की जिससे कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए वार्ता में बाधा पैदा होने का संकेत मिलता है। हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 12 सितंबर है। राज्य में मतदान 5 अक्टूबर को होगा। मतगणना 8 अक्टूबर को होगी।