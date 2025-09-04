कमर-कमर पानी में उतरे मामा शिवराज, तबाह फसलों के बीच पंजाब के किसानों से मिले कृषि मंत्री

पंजाब में जलप्रलय की स्थिति है। फसलें पूरी तरह से डूबी हुई हैं।



बिना खेत में जाए दर्द और नुकसान का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। फसलों पर संकट है। स्थिति देखकर मन द्रवित है।



हम किसानों को हौसला नहीं हारने देंगे, मजबूती से साथ खड़े हैं। pic.twitter.com/o9Kz3vtGR3 — Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) September 4, 2025

सरकार पंजाब के लोगों के साथ : अमृतसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए चौहान ने कहा कि देश और मानवता की सेवा में पंजाबी हमेशा सबसे आगे रहे हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन आज पंजाब बाढ़ के कारण मुश्किल दौर से गुजर रहा है और कई गांव प्रभावित हैं, जिससे सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। खेत जलमग्न हो गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र इस मुश्किल घड़ी में पंजाब के लोगों के साथ पूरी तरह खड़ा है।