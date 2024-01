दरअसल, नॉर्थ गोवा के कलंगुट इलाके में एक मां ने अपने 4 साल के बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी है। बेहद दुखद और हैरान करने वाली बात यह है कि उसने सिर्फ इसलिए बेटे को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसका बेटा पिता से मिले।





— In Goa 24x7 (@InGoa24x7) January 9, 2024

Suchana Seth, accused of killing her 4-year-old had a strained relationship with her husband, divorce proceedings were underway and there was a battle for custody of the child: police after initial interrogation #Goa कमाल की बात यह है कि मां कोई अनपढ़ महिला नहीं, बल्‍कि बेंगलुरू के एक एआई स्टार्टअप में बतौर सीईओ काम करती है और एआई एक्‍सपर्ट मानी जाती है। पुलिस ने सुचाना सेठ नाम की आरोपी महिला को सोमवार को गिरफ्तार किया।