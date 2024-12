क्या जुमला है एक देश एक कर, क्या बोले अखिलेश यादव?

Akhilesh Yadav on one nation one tax : जीएसटी परिषद द्वारा कई वस्तुओं पर कर बढ़ाए जाने की संभावना की खबरों को लेकर सपा नेता अखिलेश यादव केंद्र की मोदी सरकार से खासे नाराज हैं। उन्होंने एक देश, एक कर को चुनावी जुमला करार दिया। उनका कहना है कि भाजपा की योजना राजस्व बढ़ाने से ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ाने की है।