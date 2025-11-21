Festival Posters

SIR पर बोले अमित शाह, घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालेंगे

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

भुज , शुक्रवार, 21 नवंबर 2025 (14:59 IST)
Amit Shah on SIR : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को SIR पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारतीय नागरिकों को इसका पूरी तरह समर्थन करना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया देश और लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए अहम है। इसके जरिए हर एक घुसपैठिए को चुन चुनकर बाहर किया जाएगा। ALSO READ: SIR की आखिरी तारीख क्या है, फॉर्म भरने के लिए क्या तैयारी करें
 
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भुज के हरिपर में BSF के 176वें बटालियन कैंपस में BSF के 61वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में कहा कि मैं आज यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस देश में से एक-एक घुसपैठिए को चुन-चुन कर बाहर निकालेंगे। ये हमारा प्रण है। एसआईआर की प्रक्रिया देश और लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए है।
 
उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियों का नाम लिए बिना कहा कि कुछ राजनीतिक दल घुसपैठियों को निकालने के इस अभियान को कमजोर करना चाहते हैं।
 
शाह ने कहा कि हमारी सेना ने हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा के 9 स्थानों पर स्थापित मुख्यालय, ट्रेनिंग कैंप और लॉन्चिंग पैड्स को समाप्त कर दिया था।
 
गृहमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य आतंकवाद का खात्मा, हमारे नागरिकों और सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा था। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी बीएसएफ की अनेकों उपलब्धियां हैं। वह दिन दूर नहीं जब यह देश नक्सलवाद से हमेशा-हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा।
edited by : Nrapendra Gupta

