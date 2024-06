अन्नपूर्णा देवी दूसरी बार बनीं मंत्री, 2019 के कैबिनेट में भी मिली थी जगह

Annapurna Devi became Union Minister for the second time : गृहिणी अन्नपूर्णा देवी ने रविवार को नरेंद्र मोदी सरकार में केन्द्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली, हालांकि राजनीति कभी उनकी पहली पसंद नहीं थी। उनके जीवन में उस वक्त नाटकीय मोड़ तब आया जब उनके पति व राजद विधायक रमेश यादव की 1998 में अचानक मृत्यु हो गई।