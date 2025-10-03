Dharma Sangrah

आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी की चेतावनी, दुनिया से मिटा देंगे पाकिस्‍तान का नक्‍शा, सेना को स्‍टैंडबाय पर रहने के निर्देश

आर्मी चीफ ने सेना को कहा, 'ईश्वर ने चाहा तो जल्द मौका मिलेगा। शुभकामनाएं

, शुक्रवार, 3 अक्टूबर 2025 (17:09 IST)
राजस्थान के अनूपगढ़ में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को जबरदस्‍त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि इस बार हम ऑपरेशन सिंदूर 1.0 जैसा संयम नहीं रखेंगे। इस बार हम कुछ ऐसा करेंगे, जिससे पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि वह नक्शे पर रहना चाहता है या नहीं। आर्मी चीफ ने कहा कि अब पाकिस्‍तान सोच ले, उसे नक्शे (भूगोल) पर रहना है या नहीं।

बता दें कि यह सख्‍त चेतावनी भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को दी है। उन्होंने साफ कहा कि अगर पाकिस्तान नक्शे पर अपनी जगह बनाए रखना चाहता है, तो राज्य समर्थित आतंकवाद तुरंत रोकना दें। उपेंद्र द्विवेदी ने राजस्थान के अनूपगढ़ में एक सैन्य चौकी पर जवानों को संबोधित करते हुए पाकिस्‍तान को यह चेतावनी दी। उन्‍होंने कहा कि भारत इस बार कोई नरमी नहीं दिखाएगा। पाकिस्तान को आतंकी सरगनाओं को सरकारी मदद देने की आदत छोड़नी पड़ेगी। द्विवेदी ने कहा, ‘पाकिस्तान को सोचना होगा कि वह अपनी भौगोलिक पहचान बचाना चाहता है या नहीं। पाकिस्तान सरकार प्रायोजित आतंकवाद बंद करो, वरना हम ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) 1.0 जैसा संयम नहीं रखेंगे।
उन्होंने जवानों को तैयार रहने का निर्देश दिया और कहा ‘ईश्वर ने चाहा तो जल्द मौका मिलेगा। शुभकामनाएं।‘ बता दें कि यह बयान पाकिस्तान के खिलाफ भारत की मजबूत नीति को दर्शाता है, जहां आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस है।

सैनिकों को स्टैंडबाय पर रहने के निर्देश : जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारतीय सैनिकों को तैयार और स्टैंडबाय पर रहने का निर्देश देते हुए यह संकेत दिया कि उन्हें जल्द ही एक और मौका मिल सकता है। उन्होंने कहा कि कृपया पूरी तरह तैयार रहें। ईश्वर की कृपा से आपको बहुत जल्द एक और मौका मिलेगा। तैयार रहें।

याद रहेगा ऑपरेशन सिंदूर : भारतीय थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 1.0 के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था और इस ऑपरेशन में करीब 100 से अधिक पाकिस्तान सेना के जवान और कई आतंकियों को ढेर हुए थे। इस ऑपरेशन के सबूत पुरी दुनिया को भी दिखाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय सेना के जवानों और स्थानीय लोगों को जाता है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हमारी जिंदगी से इस तरह से जुड़ गया है कि जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक यह हमारे साथ रहेगा।

पाकिस्तान सोच ले, उसे भूगोल पर रहना है या नहीं : ऑपरेशन सिंदूर का नामकरण पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था और यह ऑपरेशन महिलाओं को समर्पित था। उन्होंने कहा कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में भारत संयम नहीं रखेगा जो ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में रखा था। इस बार भारत ऐसी कार्रवाई करेगा कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा की उसे इतिहास में भूगोल पर रहना है या नहीं। अगर पाकिस्तान को भूगोल पर जगह बनानी है तो उसे आतंकवाद को खत्म करना होगा। कार्यक्रम के दौरान ऑपरेशन सिंदूर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सेवा के तीन अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया।

एपी सिंह के दावे के बाद चेतावनी : बता दें कि यह चेतावनी वायुसेना प्रमुख एपी सिंह के उस दावे के बाद आई, जिसमें उन्होंने मई के ऑपरेशन सिंदूर में 4-5 पाकिस्तानी जेट्स, जिसमें अमेरिकी F-16 और चीनी JF-17 शामिल थे, मार गिराने की बात कही। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने 7 मई को लंबी दूरी के हथियारों से पाकिस्तान और PoK में 9 आतंकी कैंपों पर सटीक हमला किया। इससे दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन गई।
