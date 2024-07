केजरीवाल के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रही है BJP, AAP नेता आतिशी के आरोप, क्या बोला तिहाड़ जेल प्रशासन

Atishi made this allegation on BJP regarding Arvind Kejriwal : तिहाड़ जेल प्रशासन ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के उन दावों को ‘झूठा’ और ‘भ्रामक’ बताकर खारिज कर दिया जिसमें कहा गया है कि उसके पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल की सेहत बिगड़ रही है। वहीं आप नेताओं ने दावा किया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोमा में जा सकते हैं।