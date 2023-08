कांग्रेस, राहुल और परिवारवाद पर हमला, नरेन्द्र मोदी के भाषण की 5 बड़ी बातें

PM Modi on No confidence motion: संसद में मणिपुर हिंसा पर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव (No confidence motion) पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने कांग्रेस, राहुल गांधी और गांधी परिवार पर जमकर निशाना साधा। ज्यादातर समय तक वे कांग्रेस और परिवारवाद पर ही निशाना साधते रहे। एक तरह से उनका भाषण चुनावी रैली का ही ज्यादा लग रहा था। हालांकि थोड़ी-बहुत उन्होंने विकास की भी चर्चा की। आइए जानते हैं पीएम मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें...