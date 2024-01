Big statement from Ministry of External Affairs on Qatar, former Indian Navy : भारतीय नौसेना (indian navy) के जेल में बंद 8 पूर्व कर्मियों की कानूनी टीम को कतर की अपीलीय अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 60 दिन का समय दिया गया है। विदेश मंत्रालय (MEA) ने इसे लेकर बड़ा अपडेट दिया है।