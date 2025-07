ऑर्केस्ट्रा के नाम पर देह व्यापार, 271 लड़कियों को किया रेस्क्यू, 23 महिलाओं समेत 191 आरोपी गिरफ्तार

Prostitution case in name of orchestra : बिहार पुलिस ने पिछले 6 महीनों में राज्य के विभिन्न जिलों में तलाश अभियान चलाकर 271 लड़कियों को मुक्त कराया है, जिनका शोषण किया जा रहा था और देह व्यापार के लिए मजबूर किया गया था। इस अवधि के दौरान बंधुआ मजदूरी के लिए मजबूर किए गए कुल 506 लड़कों को भी मुक्त कराया गया। मुक्त कराई गईं 153 लड़कियों का शोषण किया जा रहा था और उन्हें ऑर्केस्ट्रा समूह में नाचने के लिए मजबूर किया जाता था, जबकि 118 लड़कियों को जनवरी 2025 से देह व्यापार के लिए मजबूर किया गया था। पुलिस ने इस सिलसिले में अब तक 23 महिलाओं समेत 191 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच की जा रही है।