Delhi Lok Sabha Election : भाजपा ने दिल्ली की 5 सीटों के लिए घोषित किए उम्मीदवार, 4 निवर्तमान सांसदों का कटा टिकट

BJP declared candidates for five Lok Sabha seats of Delhi : भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को नई दिल्ली लोकसभा सीट से और निवर्तमान सांसद मनोज तिवारी को उत्तर-पूर्वी दिल्ली से आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारा है। भाजपा ने शनिवार को दिल्ली की 7 में से 5 लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की।