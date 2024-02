BJP received 5 times more donations than 4 other parties : भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 2022-23 में लगभग 720 करोड़ रुपए का चंदा प्राप्त करने की जानकारी दी है, जो 4 अन्य राष्ट्रीय दलों- कांग्रेस, आम आदमी पीर्टी (AAP), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP) को प्राप्त कुल राशि से 5 गुना अधिक है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने यह जानकारी दी है।