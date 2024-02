लोकसभा चुनाव में कांग्रेस-AAP गठजोड़ पर BJP ने किया कटाक्ष

BJP took a dig at the Congress-AAP alliance : भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (AAP) के बीच सीट बंटवारा समझौते पर कटाक्ष करते हुए शनिवार को कहा कि जमीनी हकीकत को नजरअंदाज कर एक अंधे और लंगड़े ने हाथ मिला लिया है।